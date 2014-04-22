«Белая трость» вышла на дороги с напоминанием к водителям

Месяц Белой трости - в Чугуевском районе представители Общества слепых вышли с акцией на автодороги районного центра. Главная задача, напомнить водителям, что пешеходы бывают незрячими.

«Здравствуйте, мы Всероссийское общество слепых… международное мероприятие».

Памятка водителю и сладкий подарок – шоколадка, таким образом, активисты общества слепых напоминают водителям, что не все пешеходы их видят, бывают слабовидящие и незрячие совсем. Здесь уже обращать внимание нужно на белую трость в руке человека на дороге, она международный символ недуга слепых.

Галина Комарницкая, водитель: «Обязательно нужны такие акции, мы знаем это».

Но, как выяснилось, в Чугуевке правила дорожного движения знают не все и просто игнорируют незрячих пешеходов. Уже 7 лет подряд в октябре общество слепых проводит такую акцию, но, как правило, до сих пор каждый 20-й водитель сам будто незрячий.

Елена Полтавцева, член «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»: «Сейчас стали больше останавливаться. Есть такая статья».

А статья действительно есть, вернее правило ДД «белой трости». Пункт 14.5. гласит, во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепого человека, подающего сигнал белой тростью, а за игнорирование этого правила - штраф 1500 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]