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Горка в парке Минного городка приглашает всех желающих

Горка в парке Минного городка приглашает всех желающих

Источник фото: Администрация города Владивостока

Бесплатная горка в парке Минного городка ежедневно собирает сотни горожан и гостей краевого центра, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Взрослые и дети уже успели оценить новую горку.

«Из Инстаграм узнала, что в парке сделали горку, приехали с дочерью проверить. Все отлично. Рекомендуем всем приехать и покататься», – прокомментировала молодая мама Ксения.

«Мы живем рядом и очень рады, что сделали бесплатную горку. Детям счастье», – добавил гость парка Алексей.

Как отмечают в Дирекции общественных пространств, горка открыта ежедневно с 11:00 до 21:00.

Кстати, те, кто не взял с собой ледянку, может приобрести её здесь же или взять в прокат. Для удобства отдыхающих продают чай, кофе и пирожки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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