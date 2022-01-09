В Приморье прибавилось спортсменов, которым присвоены высокие спортивные звания. Наградной приказ подписал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Звания «Заслуженный мастер спорта» и «Мастер спорта России» спортсменам края получили за успешные выступления на национальных и международных турнирах по кудо, киокусинкай, спортивной аэробике и настольному теннису, сообщает "Вести: Приморье" соссылкой на www.primorsky.ru.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, заслуженными мастерами спорта России стали двое кудоистов – двукратные чемпионы мира Константин Караульных и Гегам Манавазян. Их тренеры – Александр Сашко, Юрий Бородий и Максим Цихмистров.

Звания «Мастер спорта России» удостоена спортсменка краевой федерации настольного тенниса из Уссурийска Алена Дударь. Она тренируется под руководством Олега Божко.

Мастером спорта стала воспитанница региональной федерации спортивной аэробики Владислава Мясковская. В 2021 году девушка из Владивостока вслед за Натальей Кирюшкиной стала второй спортсменкой в федерации, показавшей высокие достижения на окружных, межрегиональных, и всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике. Тренер спортсменок – Ирина Назаренко.

Звание «Мастер спорта России» получил каратист Денис Гожин. Он выполнил норматив, став серебряным призером международного турнира по киокусинкай Russian Open Junior Cup 2021 и выиграв первенство России. Тренер – Эрнест Хан.

Кроме того, высокого звания «Почетный спортивный судья России» удостоен один из самых опытных рефери федерации тхэквондо ВТФ Владивостока Владимир Савельев.

Поздравил спортсменов и тренеров министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Он пожелал им в 2022 году так же уверенно продолжить выступления на российской и международной спортивных аренах.

Отметим, всего в 2021 году звание «Мастер спорта России» присвоено 30 приморским атлетам, двоим – звание «Заслуженный мастер спорта России».

Напомним, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, представляющих Приморье на всероссийских и международных соревнованиях, – одно из приоритетных направлений регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]