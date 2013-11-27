Около 100 приморских спортсменов стали мастерами спорта России в 2020 году

В минувшем году спортивное звание «Мастер спорта России» было присвоено 93 приморским спортсменам, а еще трое атлетов из Приморья стали мастерами спорта международного класса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, окончательно список был сформирован после декабрьского приказа министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина, согласно которому спортивные звания получили представители приморских федераций спортивной гимнастики, плавания, кудо, спортивной борьбы и тяжелой атлетики.

Так, мастерами спорта стали сразу трое воспитанников федерации кудо – Егор Ладохин, Олеся Булдакова и Александр Михайлюк. Новое спортивное звание получили пловчиха Вероника Кузнецова, борец Сано Мигеев, гимнастка Алина Пикалова и тяжелоатлет Вадим Волков. Прибавилось мастеров спорта и в приморской федерации стрельбы из лука, где норматив выполнил Михаил Фурсов.

Кроме того, звания «Судья всероссийской категории» удостоен рефери краевой федерации кикбоксинга Андрей Регер.

Отметим, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, представляющих Приморье на всероссийских и международных соревнованиях, – одно из приоритетных направлений регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]