Жителю Приморья не удалось "откосить" от военной службы

Арсеньевский городский суд вынес обвинительный приговор 22-летнему С. – жителю села Яковлевка Яковлевского района, который признан виновным по ч.1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Золотой мост", основанием для уголовного преследования С. стал тот факт, что он дважды получал повестку в военном комиссариате – о необходимости явиться на медкомиссию и о необходимости явиться в сборный пункт. Однако, оба раза он не явился по повестке. Материалы были направлены в Следком, который посчитал, что С. в период весеннего призыва, организованного с 01.04.2021 г. по 15.07.2021г., уклонился от военного призыва, не имея законных оснований для освобождения от военной службы.

В ходе следствия С. полностью признал вину и раскаялся, заявив в суде ходатайство о необходимости рассмотрения дела в особом порядке. Суд приговорил его к штрафу в 7 тысяч рублей. И теперь всё равно парню предстоит пойти служить…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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