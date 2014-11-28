«Уклонист» отделался штрафом и пожертвованием детям-сиротам
Во Владивостоке закончилось расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, которого обвинили в совершении преступления, ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от этой службы), сообщает "Вести: Приморье".
По версии сотрудников Следственного Управления СК РФ по Приморскому краю, 5 июня 2019 года обвиняемый получил под роспись повестку о явке в военный комиссариат Первомайского района города Владивостока для прохождения призывной комиссии. Однако, не имея законных оснований для освобождения либо отсрочки от призыва на военную службу, не прибыл в назначенное в повестке время в отдел военного комиссариата. После этого, обвиняемый стал скрываться от работников военного комиссариата до 15 июля 2019 года, то есть до окончания срока призыва.
В связи с тем, что ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности и раскаялся, а также пожертвовал денежные средства в детское учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следственными органами в суд направлено ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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