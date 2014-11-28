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«Уклонист» отделался штрафом и пожертвованием детям-сиротам 

«Уклонист» отделался штрафом и пожертвованием детям-сиротам 

Фото: pixabay.com

Во Владивостоке закончилось расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, которого обвинили в совершении преступления, ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от этой службы), сообщает "Вести: Приморье".

По версии сотрудников Следственного Управления СК РФ по Приморскому краю,  5 июня 2019 года обвиняемый получил  под роспись повестку  о явке в военный комиссариат Первомайского района города Владивостока для прохождения призывной комиссии. Однако,  не имея законных оснований  для освобождения либо отсрочки от призыва на военную службу, не прибыл в назначенное в повестке время  в отдел военного комиссариата. После этого, обвиняемый стал скрываться от  работников военного комиссариата до 15 июля 2019 года, то есть до окончания срока призыва. 

В связи с тем, что ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности  и раскаялся,  а также  пожертвовал денежные средства в детское учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  следственными органами в суд направлено  ходатайство о прекращении  уголовного преследования и  назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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