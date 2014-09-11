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Уголовное дело завели на 20-летнего призывника из Артема

Уголовное дело завели на 20-летнего призывника из Артема

Фото: ptzgovorit.ru

В Артеме возбуждено уголовное дело по факту уклонения от призыва на военную службу, сообщает "Вести: Приморье".

Следствием возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Артема, которого подозревают в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от этой службы.

20-летний призывник без законных оснований для освобождения либо отсрочки от призыва на военную службу, не прибыл в назначенное в повестках время в отдел военного комиссариата. Это послужило поводом в открытии дела, отметили в ведомстве.

Расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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