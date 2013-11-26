Взяли за «язык»: на жителя Артема возбуждено уголовное дело

В Артеме возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в оскорблении представителя власти

Следствием возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины, которого подозревают в оскорблении представителя власти.

По версии следствия, 8 июля 2020 года возле дома на улице Авиационная в городе Артеме у подозреваемого возник конфликт с водителем такси по поводу оплаты за проезд. Спустя время, в связи этим к нему подошли сотрудники Росгвардии. Однако, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, публично в присутствии нескольких человек высказал в адрес одного из стражей порядка оскорбительные выражения, в том числе в нецензурной форме.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения, отметили в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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