Житель Приморья ответит за оскорбление представителей власти
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, 24 мая 2020 года сотрудники полиции прибыли на вызов женщины, которая сообщила, что ее избивает муж. Увидев полицейских, последний стал оскорблять их, выбежал из квартиры на улицу, где продолжил выкрикивать оскорбительные слова. Также, находясь возле дома по улице Татарской в городе Владивостоке, в ответ на требования сотрудников полиции ознакомиться с протоколом об административном правонарушении стал публично и громко оскорблять стражей порядка. Стоит отметить, что мужчина находился в стоянии опьянения.
Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.
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