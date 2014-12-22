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Житель Приморья ударил полицейского и пойдет под суд

Житель Приморья ударил полицейского и пойдет под суд

Источник фото: guard-live.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины. Он подозревается в  совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (РФ (применение насилия в отношении представителя власти).   

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, 17 мая  2020 года подозреваемый, находясь в подъезде дома по улице Шишкина в городе Артеме, нанес не менее трех ударов ногой по ноге сотрудника полиции, который был при исполнении им своих должностных обязанностей.

Примечательно, что подозреваемый и его знакомый сами вызывали стражей порядка. Когда полицейские прибыли на место, чтобы проверить сообщение,  заявители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, в связи с чем последним было предложено проехать в отдел полиции.  Однако, подозреваемый отказался подчиниться требованию полиции  и оказал сопротивление.

В настоящее время допрашиваются свидетели, назначена судебная экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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