Житель Приморья ударил полицейского и пойдет под суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, 17 мая 2020 года подозреваемый, находясь в подъезде дома по улице Шишкина в городе Артеме, нанес не менее трех ударов ногой по ноге сотрудника полиции, который был при исполнении им своих должностных обязанностей.

Примечательно, что подозреваемый и его знакомый сами вызывали стражей порядка. Когда полицейские прибыли на место, чтобы проверить сообщение, заявители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, в связи с чем последним было предложено проехать в отдел полиции. Однако, подозреваемый отказался подчиниться требованию полиции и оказал сопротивление.

В настоящее время допрашиваются свидетели, назначена судебная экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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