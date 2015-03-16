План возник мгновенно: злоумышленник нанес несколько ударов по голове мальчишке

В Артеме возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа в отношении несовершеннолетнего, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, 15 июля 2020 года на участке местности в районе дома по улице Вокзальной в городе Артеме подозреваемый увидел 15-летнего мальчика, который проезжал на велосипеде. Злоумышленник, несколько раз ударил потерпевшего по голове рукой и забрал велосипед, причинив материальный ущерб на сумму 4500 рублей. В ходе проведения оперативно-следственных действий велосипед обнаружен по месту проживания подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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