В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего

Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя села Михайловка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 (незаконное изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК рФ по Приморскому краю, в октябре 2019 года в квартире дома в селе Михайловка несовершеннолетний хранил при себе наркотическое средство. Подросток уверяет, что хранил наркотик без цели сбыта.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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