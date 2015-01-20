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В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего

Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя села Михайловка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228  (незаконное изготовление,  хранение без цели сбыта наркотических средств).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК рФ по Приморскому краю, в октябре 2019 года в квартире дома в селе Михайловка несовершеннолетний хранил при себе наркотическое средство. Подросток уверяет, что хранил наркотик без цели сбыта.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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