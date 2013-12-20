17-летний приморец пойдет под суд за изготовление наркотика

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 (незаконное изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Ск РФ по Приморскому краю, в августе 2019 года несовершеннолетний, являясь потребителем наркотических средств, обнаружил кусты дикорастущей конопли и оборвал верхние части растения, а затем приготовил из них наркотическое вещество. После этого молодой человек отправился в город Уссурийск, где в помещении контрольно-пропускного пункта автовокзала сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него почти 10 г наркотического вещества.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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