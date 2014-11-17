Подростка из Приморья осудят за хранение незаконного урожая конопли
17-летний парень нашел дикорастущую коноплю и "собрал урожай" - почти килограмм верхушек наркотического растения. Теперь его ждет суд, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на СК края.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств).
По версии следствия, в июле 2019 года в окрестностях села Первомайское Михайловского района несовершеннолетний обвиняемый обнаружил несколько кустов дикорастущей конопли и оборвал верхние части растения, то есть приобрел наркотическое вещество каннабис (марихуану). Запрещенное вещество массой свыше 759 грамм обвиняемый хранил несколько дней у себя в тряпичной сумке пока сотрудники полиции не изъяли его у обвиняемого на улице Школьная того же населенного пункта.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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