Подростка из Приморья осудят за хранение незаконного урожая конопли

17-летний парень нашел дикорастущую коноплю и "собрал урожай" - почти килограмм верхушек наркотического растения. Теперь его ждет суд, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на СК края.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств).

По версии следствия, в июле 2019 года в окрестностях села Первомайское Михайловского района несовершеннолетний обвиняемый обнаружил несколько кустов дикорастущей конопли и оборвал верхние части растения, то есть приобрел наркотическое вещество каннабис (марихуану). Запрещенное вещество массой свыше 759 грамм обвиняемый хранил несколько дней у себя в тряпичной сумке пока сотрудники полиции не изъяли его у обвиняемого на улице Школьная того же населенного пункта.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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