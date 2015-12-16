На растениевода из Владивостока завели уголовное дело





Попытка вырастить коноплю в домашних условиях обернулась для жителя Владивостока уголовным делом, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру ПК.

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1994 г.р., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия, фигурант посредством сети Интернет приобрел семена растения конопли и по месту своего проживания по ул. Семеновской в г. Владивостоке из семян вырастил 4 куста растения конопли.

После он высушил данные растения, а полученное вещество, массой 213 гр, что является крупным размером, с целью дальнейшего сбыта хранил по месту своего проживания, пока наркотик не был изъят сотрудниками УМВД России по Приморскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru