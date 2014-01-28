Избил и укатил на велосипеде в жизнь за решеткой житель Артема

В г. Артеме направлено в суд уголовное дело по факту грабежа, совершенного в отношении несовершеннолетнего, сообщают «Вести:Приморье».

Следственным отделом по г. Артем завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя г. Артема в совершении преступления, предусмотренного за грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

По версии следствия, обвиняемый, находясь по ул. Вокзальная в Артеме Приморского края, нанес несколько ударов кулаком в лицо и живот несовершеннолетнему потерпевшему, после чего открыто похитил велосипед марки NIKXUS, причинив материальный ущерб на сумму 4500 рублей, отметили в пресс-службе ведомства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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