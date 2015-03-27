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Подросток выбрал худший из двух вариантов

Подросток выбрал худший из двух вариантов

Фото: pixabay.com

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, сообщает "Вести: Приморье".

Житель Спасска-Дальнего подозревается  в совершении преступления, ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от этой службы).

По версии следствия,   летом и осенью 2019 года подозреваемый неоднократно  получал  под роспись повестку  о явке в военный комиссариат для прохождения призывной комиссии. Однако,  не имея законных оснований  для освобождения либо отсрочки от призыва на военную службу, не прибыл в назначенное в повестках время  в отдел военного комиссариата., отметили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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