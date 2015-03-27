Подросток выбрал худший из двух вариантов
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, сообщает "Вести: Приморье".
Житель Спасска-Дальнего подозревается в совершении преступления, ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от этой службы).
По версии следствия, летом и осенью 2019 года подозреваемый неоднократно получал под роспись повестку о явке в военный комиссариат для прохождения призывной комиссии. Однако, не имея законных оснований для освобождения либо отсрочки от призыва на военную службу, не прибыл в назначенное в повестках время в отдел военного комиссариата., отметили в пресс-службе ведомства.
Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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