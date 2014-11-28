Суд во Владивостоке приступил к рассмотрению редкого уголовного дела

Не совсем типичное уголовное дело рассматривает в настоящее время Первомайский районный суд г. Владивостока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

На скамье подсудимых – 25-летний парень, бывший выпускник ДВФУ, в настоящее время зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. Ему вменяют в вину ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Что и говорить, очень редкий в настоящее время состав преступления, практически исчезнувший из судебной практики.

Во Владивостоке нечасто рассматриваются уголовные дела об уклонении от военной службы. Как можно понять из фабулы уголовного дела, молодой человек получил повестку от военного комиссариата о призыве на службу, однако, проигнорировал её, продолжая жить прежней «гражданской» жизнью. Оно и понятно: когда у тебя есть ИП, и работаешь ты в сфере строительства, служба с автоматом в руках может показаться чем-то не совсем нужным. Однако, у законодателя – другое мнение. В части 1 ст. 328 УК РФ уклонением от призыва считается неявка гражданина без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, к которым ч. 1 ст. 31 Федерального закона №53-ФЗ 1998 г. относит явку на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы.

Кстати, «вилка» наказания за подобное – довольно серьёзная. От штрафа в 200 тысяч рублей до реального лишения свободы. Надеемся, что суд не будет серьёзно наказывать молодого предпринимателя, а сам он всё-таки отправится и отдаст свой долг Родине…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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