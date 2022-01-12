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"Омикрон" уже вовсю заражает россиян

"Омикрон" уже вовсю заражает россиян

В России среди заболевших Covid-19 растет число тех, кто заразился новым штаммом - «омикрон». Так, доля южноафриканского вируса среди циркулирующих в российской столице уже составляет около 30 процентов, об этом в эфире телеканалов ВГТРК заявил  директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее «Вести: Приморье» сообщали, что в региональном минздраве готовятся к ухудшению эпидемиологической ситуации. Медики отмечают, что темпы прививочной кампании значительно снизились и призывают людей  защитить себя и своих близких. Вакцинироваться можно в любом муниципальном образовании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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