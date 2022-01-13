Когда в Приморье начнут выдавать электронные паспорта

С 2023 года в России начнут выдавать электронные паспорта. В Приморском крае создадут всю необходимую для этого инфраструктуру, - сообщает "Вести: Приморье"

Как сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи, в Приморском крае электронные паспорта начнут выдаваться не ранее середины 2023 года. При этом бумажный носитель еще долгое время будет в ходу.

«Переход на электронные паспорта – личное дело каждого гражданина и является добровольным. Приморский край будет участвовать в подготовке инфраструктуры по техническому обеспечению органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений, в которых оказываются государственные услуги», – подчеркнули специалисты.

Напомним, электронные паспорта начнут выдавать с января 2023 года в пилотных регионах – Москве, Московской области и Республике Татарстан. В настоящее время прорабатываются соответствующие требования по оформлению и выдаче новых документов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]