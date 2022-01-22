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«Поедаемая" булочка спровоцировала ДТП во Владивостоке (фото)

«Поедаемая" булочка спровоцировала ДТП во Владивостоке (фото)

Необычная дорожная авария произошла во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик @svodka25. Две машины столкнулись в районе дома № 33 по улице Нейбута.

По словам водителя «Мазды», он двигался по главной дороге и ел булку, та ему закрыла обзор и он врезался в «Тойоту», водитель которого выезжала со второстепенной.

«Пусть теперь пекари ремонт опплачивают», — иронично отметил один из комментаторов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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