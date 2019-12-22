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Погоня в центре Владивостока закончилась массовым ДТП (видео)

Эта авария случилась утром 20 декабря, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsbox24.tv.

Как передают аварийный комиссары, свое начало она взяла, где-то на Эгершельде. Водитель Ниссана Вингроуд врезался в Тойоту Аллион, после чего попытался срулить с места происшествия. Водитель Аллиона бросился за ним в погоню. Догнать беглеца удалось только на Луговой, где водитель Ниссана Вингроуд врезался в сразу несколько припаркованных авто.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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