Погоня в центре Владивостока закончилась массовым ДТП (видео)

Эта авария случилась утром 20 декабря, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsbox24.tv.

Как передают аварийный комиссары, свое начало она взяла, где-то на Эгершельде. Водитель Ниссана Вингроуд врезался в Тойоту Аллион, после чего попытался срулить с места происшествия. Водитель Аллиона бросился за ним в погоню. Догнать беглеца удалось только на Луговой, где водитель Ниссана Вингроуд врезался в сразу несколько припаркованных авто.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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