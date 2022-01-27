Активные и амбициозные приморцы могут занять руководящие посты в Правительстве края

Подбор кандидатов на руководящие должности сразу в четырех ведомствах проводит Правительство Приморского края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как уточнили в департаменте государственной службы и кадров, сегодня в Правительство требуются руководители в агентство по тарифам, агентство проектного управления, государственную ветеринарную инспекцию. Кроме того, идет подбор заместителя министра профессионального образования и занятости.

Ключевые требования к кандидатам – наличие высшего образования уровнем не ниже специалитета или магистратуры, стаж более четырех лет на государственной гражданской службе или работе по специальности. Направление подготовки должно соответствовать полномочиям органов исполнительной власти Приморского края

Резюме можно направлять на электронную почту: kadry@primorsky.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (423) 220-92-25 – Лариса Николаевна Белякова, 8 (423) 220-54-72 – Лариса Валерьевна Сичкаренко.

Как подчеркнул заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, профессионального образования и занятости населения, проектного управления и туризма, Николай Стецко, например, работа в агентстве проектного управления открывает массу возможностей для развития.

«Работа руководителем агентства проектного управления позволяет понимать все процессы и изменения, которые происходят в крае. Получая информацию из разных источников, можно составить реальную картину событий и готовить правильные управленческие решения. На этой позиции вы не ищете информацию, а она сама к вам поступает. А, учитывая важность этого направления на федеральном уровне и внимание на региональном, зачастую к агентству обращаются за аналитической информацией и предложениями по развитию», – отметил Николай Стецко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]