ГИБДД действует: 22 автомобиля за выходные помещены на штрафстоянки в Приморье

В регионе прошли рейдовые мероприятия, направленные на снижение аварийности: более 1,5 тысяч административных правонарушений и 23 преступления, предполагающих уголовную ответственность, предотвращены сотрудниками Госавтоинспекции Приморского края в выходные дни.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, на линию вышли экипажи дорожно-патрульной службы, сотрудники Управления ГИБДД, руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции. Основной упор массовой проверки водителей был сделан на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

Наибольшее число административных правонарушений выявлено сотрудниками Госавтоинспекции на территории Владивостока, Уссурийска и Артёма.

В Фокино и Владивостоке водители задержаны по подозрению в перевозке наркотических веществ. Во Владивостоке и Артеме выявлены факты управления транспортными средствами с поддельными водительскими удостоверениями.

В ходе рейда отстранено от управления 88 автомобилистов с признаками опьянения (алкогольного и наркотического), 9 из них допустили правонарушение повторно.

Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Если вы стали очевидцем попытки управления транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите о данном факте сотрудникам полиции, которые предпримут все необходимые меры реагирования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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