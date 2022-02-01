«Умные» спортивные площадки построят в Приморье

Современные спортивные объекты появятся в Приморском крае в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт», входящего в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» до 2030 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, Приморье вошло в число субъектов, где с помощью федерального финансирования будут построены «умные» спортивные площадки и модульный спортивный зал.

«В 2022 году получим 60 миллионов рублей на строительство трех “умных” спортплощадок. Эти объекты будут создаваться на базе проекта физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа – подобные построены в прошлом году в Спасске-Дальнем и Кавалерово. “Умные” спортплощадки будут оснащены специальным техническим оборудованием, учитывающим всех занимающихся физической культурой и спортом, поэтому они и получили такое название. В настоящее время предварительно рассматриваются возможности установки таких объектов в Большом Камне, Врангеле и Смоляниново», – отметили в спортивном ведомстве.

Также в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» в 2023 году из государственного бюджета Приморскому краю будет направлено еще 60 миллионов рублей на приобретение комплекта оборудования для модульного спортивного зала.

«Такой спортзал возводится из строительно-монтажного оборудования за короткие сроки по сравнению с объектом капитального строительства. В обязательства муниципалитета входят определение земельного участка, подготовка бетонного основания для установки оборудования и подведение инженерных коммуникаций. В настоящее время муниципальное образование, в котором будет установлен этот спортивный объект, еще определяется», – уточнили специалисты минспорта Приморья.

По проекту общая площадь модульного спортивного зала составляет более 1000 квадратных метров, из них 518 – займет административно-бытовой комплекс с раздевалками, душевыми, санузлами, медкабинетом, подсобными и техническими помещениями. Все остальное пространство предназначено для спортивного блока, где расположится спортплощадка 36х18 метров для проведения занятий и соревнований по различным видам спорта – единоборствам, теннису, бадминтону, мини-футболу, гандболу, баскетболу, волейболу и другим.

Также в Приморье в 2022 году будет продолжено строительство спортивных объектов в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». За счет средств краевого бюджета планируется создание трех площадок ГТО и 22 скейт-площадок в 12 муниципальных образованиях, завершение строительства двух ледовых арен в Кавалерово и Находке, создание и оснащение лыжных трасс, организация бесплатного проката коньков на хоккейных коробках и универсальных спортивных площадках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]