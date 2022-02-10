Новый офис и новые предложения: Банк Хоум Кредит стал ближе к приморцам

Домашний, свой, уютный, почти родной — так себя позиционирует Банк Хоум Кредит. Его услугами сегодня пользуется каждая третья российская семья. Он входит в список лучших банков мира по версии журнала Forbes. Быть ближе к своим клиентам там решили не только благодаря интересным продуктам. Недавно банк открыл во Владивостоке новый офис в районе Луговой.

Где он находится, а также новейшие предложения — в следующем репортаже.

20-летний юбилей отмечают новосельем. Банк Хоум Кредит во Владивостоке — стал ближе к своим клиентам: сейчас офис — в жилом районе. «Хоум» в переводе — «домашний», а российские семьи – ядро целевой аудитории Банка. Именно поэтому его продукты и услуги максимально отвечают их потребностям. Помимо традиционных карт с кэшбэком, в 2021 году Банк Хоум Кредит запустил детскую карту HOMEKIDS, которая позволяет отслеживать траты детей и учить их основам финансовой грамотности.

Наталья Соколова, управляющий операционным офисом Банка Хоум Кредит, г. Владивосток: «Мы открыли во Владивостоке новый офис Банка Хоум Кредит по адресу ул. Ивановская, дом 17. Здесь можно получить консультацию наших специалистов, оформить продукты и услуги банка. Мы сделали все возможное, чтобы новый офис стал лучше и комфортнее. Во-первых, здесь больше места для парковок. Во-вторых, само помещение – гораздо просторнее. В-третьих, мы оформили его в новом актуальном дизайне. Банк Хоум Кредит – современный и технологичный банк».

Банк Хоум Кредит всегда идет в авангарде: в его линейке – кредитные и дебетовые карты с кэшбэком, вклады, накопительные счета, кредиты наличными и другие продукты. Все они помогают сберегать средства или делать покупки с выгодой. Например, 70% кредитов на товары в Хоум Кредите – это кредиты без переплаты, так называемые рассрочки.

А с помощью программы «Польза» для кредитных и дебетовых карт клиенты могут получать до 30% кэшбэка за покупки. Кэшбэк начисляется баллами, которые легко обменять в личном кабинете участника программы «Польза» по курсу 1 балл = 1 рубль.

«Я пришла оформить карту 120 дней без процентов. Выгодные условия, мне подходит».

«Здесь хороший кэшбэк. Мне нравится. Я буду снова приходить сюда за новыми продуктами».

Известен банк и своими благотворительными проектами. С 2009 года действует программа «Синяя Птица». Банк помогает талантливым абитуриентам из малообеспеченных семей: они получают стипендию, полезную литературу, ездят в различные поездки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]