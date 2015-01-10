Российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупных банков России в течение последних трех лет отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы - point of sale, кредитование покупок определенных товаров сразу при их продаже). Среди 30 ведущих финансовых учреждений в 2019 году займы в торговых точках выдавали только "Тинькофф", Почта Банк и "Хоум Кредит", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету".
Как пишут "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер", банки сделали выбор в пользу кредитных карт, сократив заключение отдельных договоров с клиентами. Данные карты дают их владельцам кэшбеки, бонусы, скидки у партнеров.
Несмотря на косвенную конкуренцию с кредитными картами и картами рассрочки, банкиры и аналитики считают рынок POS-кредитования все еще перспективным. Так, за три квартала 2019 года портфель таких займов вырос в годовом выражении на 13 миллиардов рублей - до 180 миллиардов рублей. Доля просроченных платежей по POS-займам составила всего 4,2 процента, а по кредиткам - 9,4 процента.
Рынок POS-кредитования за последние годы трансформировался от классического до рассрочек на различные товары, приобретаемые оффлайн и онлайн, заявлял ранее аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. Сейчас, по его данным, около 80 процентов портфеля POS-кредитов приходится именно на беспроцентные рассрочки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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