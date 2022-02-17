«Коррупция и превышение полномочий»: Следствие заинтересовалось руководителем «ВПОПАТ №1»
Следственный комитет проверяет законность действий руководства МПВ «ВПОПАТ №1», сообщают «Вести:Приморье».
Основанием для этого послужила внутренняя проверка, проведенная в администрации Владивостока. На руководителя «ВПОПАТ №1» поступали жалобы от сотрудников предприятия и пассажиров общественного транспорта.
В своих обращениях они писали о коррупции и превышении полномочий руководителя, отметили в пресс-службе администрации города.
По поручению главы Владивостока Константина Шестакова сотрудники мэрии проверили финансовую деятельность предприятия, после чего обратились в прокуратуру и следственный комитет. По результатам проверки СК будут приняты процессуальные решения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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