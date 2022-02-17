«Коррупция и превышение полномочий»: Следствие заинтересовалось руководителем «ВПОПАТ №1»

- это вопиющий случай, работодатель должен получить максимально жесткое наказание

- все должно быть по трудовому законодательству и регламентам работы компании. Если работник что то нарушил (даже в день похорон мамы), он должен понести соответствующее наказание.

- в больших "вертикально-интегрированных" компаниях такое бывает часто из-за неповоротливости и косности системы управления

- это сбой на уровне исполнителей. Дойдет скандал до руководства компании и парня восстановят на работе