«Городские технологии»: во Владивостоке затеяли пляжную "реновацию"

Несмотря на то, что на улице температура далеко не летняя мы приглашаем вас на пляж. Если вдруг вы морж - то, конечно же, можно окунуться, но в ближайшие несколько минут речь пойдет не про купание, как таковое, но в то же время - про отдых на море. Спецрепортаж Максима Каленника.

Это очередные «Городские технологии», здравствуйте. Сегодня наша съемочная группа прогуляется по владивостокскому побережью. Про насущный и во всех смыслах подогреваемый пляжный вопрос поговорим.

Февраль на календаре, погоды стоят ветреные и морозные. Морская гладь превратилась в ледяную пустыню. Но разве это может быть причиной не гулять у воды. Лед влечет владивостокцев: кого на рыбалку, кого на прогулку. Подышать свежим воздухом и в буквальном смысле проветриться программу «Городские технологии» позвал Азат Ислаев.

В администрации Владивостока Азат Файзулхакович заместитель главы. Руководит большим количеством городских дел и отвечает, внимание, в том числе и за внешнюю красоту и комфортность столицы Приморья. А это значит, что и за наше с вами удобство во время прогулок и отдыха. В том числе и на берегу.

В решение пляжного вопроса в мэрии ушли с головой, причем без акваланга. До этого очередь тоже дойдет, когда к очистке дна приступят, но пока там вооружились проектами, сметами, идеями.

Масштабная переделка владивостокских берегов надвигается на столицу региона. На старт вышли еще год назад, сделано уже немало, то, что не довели до ума, доделают в этом году. Это касается и участка между морем и станцией Вторая Речка.

За перезагрузку существующих общественных городских пространств, в том числе и побережья, а также созданию новых красивых мест в приморской столице отвечает специально для этого созданная дирекция. Она так и называется: «Дирекция общественных пространств г. Владивостока».

Программа «Городские технологии» впервые побывала в штаб-квартире креативно настроенных продвинутых созидателей. И в следующем, уже 20-м выпуске «Городские технологии», мы продолжим эту тему. Постараемся рассказать, как рождаются новые идеи. А сейчас вновь отправляемся к морю.

Перемещаемся на остров Русский, бухта Ахлестышева. Еще недавно неухоженный берег, разбитые дороги, в которых месили глину с пылью автомобильные колеса и наши ноги. В прошлом году сюда зашли строители. На этот пляж планы особые. Помимо всевозможных новшеств, в администрации Владивостока решили установить здесь флагшток. Зачем, спросите вы!? А затем, что речь идет про флаг международного признания.

Даже сейчас, когда пляжное благоустройство сделано примерно наполовину, сюда приезжает множество любителей пеших прогулок. Дорогу от Океанариума к берегу закатали в асфальт с отдельной велосипедной полосой. В этом году территория должна стать образцовой.

Про Ахлестышева и ближайшие берега еще не все. Внимание, к сведению отдыхающих: локации острова Русский станут первыми, где горожан попытаются приучить к правильным традициям отдыха: автомобили только на стоянке, за границей прогулочных троп и велодорожек. Хватит лениться и наплевательски относиться к другим: разъезжать непосредственно по пляжу, считай - по головам, и мыть здесь свое авто не получится. Информация от подрядчика работ: с береговой линии пришлось вывезти несколько КАМАЗов загрязненного горюче-смазочными материалами грунта! Между тем, есть во Владивостоке еще одна локация, которую тоже поставили в очередь на перезагрузку. Речь про бухту Патрокл и ближайшие окрестности.

К пляжному вопросу «Городские технологии» вернутся на старте сезона. Мы вновь проедем и проверим, что происходит на владивостокском побережье. Увидимся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]