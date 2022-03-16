Первую мемориальную доску погибшим в борьбе с COVID-19 медикам открыли в столице Приморья

На фасаде здания Приморской краевой клинической больницы №1 во Владивостоке в среду, 16 марта, открыли мемориальную доску в память о медицинской сестре Валентине Лаврентьевой, которая погибла от новой коронавирусной инфекции при исполнении своих трудовых обязательств. Целый ряд таких памятных досок установят на зданиях медицинских учреждений Приморья, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Почтить память медиков таким образом предложила председатель городского и краевого советов почетных граждан, советник губернатора Приморья Светлана Морозова. В 2021 году по ее инициативе и при поддержке главы региона был создан совет по вопросам попечительства семей погибших от COVID-19 медиков.

«COVID унес много жизней в Приморье. Все медицинские работники встали на борьбу с эпидемией, они были на передовой», – сказал почетный гражданин Уссурийского городского округа Анатолий Васянович.

Заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на церемонии открытия мемориальной доски отметила, что это еще один повод вспомнить всех медиков, которые не вернулись со смены, которые ценой своей жизни помогали приморцам в борьбе с опасной инфекцией.

«Со своей стороны, хочу выразить слова благодарности Светлане Сергеевне Морозовой за увековечивание памяти, инициативу изготовления памятных мемориальных досок, которую также поддержал Губернатор Приморского края», – сказала министр здравоохранения.

Активно поддержала инициативу установить мемориальные доски в память о врачах администрация Владивостока. На торжественном открытии первой из них заместитель главы города Дмитрий Свитайло отметил высокий вклад медицинских работников в борьбу с COVID-19.

«Валентина Флегонтьевна Лаврентьева проработала в медицине более 67 лет. В самые сложные периоды оставаясь на своем рабочем месте, медики отдаются делу спасения жизни и здоровья людей. Именно такие люди дарят нам победы над болезнями и эпидемиями», – подчеркнул замглавы Владивостока.

Перед возложением цветов внучка Валентины Флегонтьевны выразила благодарность попечительскому совету во главе со Светланой Морозовой, Правительству Приморья, коллективу и руководству краевой клинической больницы, администрации города за светлую память о бабушке и матери.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]