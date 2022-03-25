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11 учреждений образования дальневосточной столицы получат гранты на развитие

11 учреждений образования дальневосточной столицы получат гранты на развитие

11 учреждений образования дальневосточной столицы получат гранты на развитие.

8 апреля во Владивостоке стартует конкурс среди образовательных учреждений. Его участники должны будут представить презентации по повышению квалификации педагогов и улучшению инфраструктуры образовательного учреждения. 

Как сообщает "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, из лучших проектов выберут пять школ, четыре детсада и два учреждения допобразования города, которым выделят деньги на развитие. Школам и детсадам выделят по миллиону рублей, а учреждения допобразования - по 500 тысяч рублей.

Члены компетентного жюри, в которое войдут представители администрации города, местной Думы и общественных организаций, будут учитывать – актуальность и значимость проектов, оригинальность, наличие конкретных результатов, возможность внедрения проекта в других школах.

Отметим, что конкурс проводится с 2016 года. Его цель – поддержать образовательные учреждения, которые демонстрируют интересные практики, способные улучшить образовательный процесс. 

Подробнее об участниках прошлых лет можно почитать здесь:

Миллион на развитие. Стали известны школы и сады, выигравшие деньги в городском конкурсе

Миллион на развитие. Школы и сады используют деньги на инновации

Виртуальный музей, тьюторское сопровождение и модернизация библиотеки. Школы Владивостока соревнуются за миллионные гранты

Театральный комплекс, школа наставничества и проект для особенных детей. На что школы и детсады используют миллионные гранты

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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