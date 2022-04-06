Мертвая черепаха "китайский трионикс" обнаружена в Приморье

В Уссурийске на озере рядом с жилым микрорайоном Междуречье обнаружена мертвая гигантская черепаха, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на видео, опубликованное в соцсетях.

Судя по кадрам, это дальневосточная черепаха - китайский трионикс*. Она полностью водная, питается только животной пищей (улитки, кормовые насекомые, сырая пресноводная нежирная рыба с костями и внутренностями, иногда - сухой корм). Специалисты отмечают, она очень агрессивна. Место ее обитания - Дальний Восток России, Китай, Вьетнам, Корея. Животное занесено в Красную Книгу.

Черепаха, обнаруженная в Уссурийске, относится к очень крупным экземплярам этого вида**. Что стало причиной гибели животного неизвестно.

К слову, накануне, в этом озере обнаружены сотни мёртвых рыб, карасей, гольянов, сомов и более мелких черепах. Озеро, которое в Уссурийске называют лотосовым, находится в непосредственной близости от жилых кварталов.

*Дальневосточная черепаха, или китайский трионикс (лат. Pelodiscus sinensis) — пресноводная черепаха, представитель семейства трёхкоготных черепах, широко распространённая в Азии. Одна из наиболее известных мягкотелых черепах. ** - длина панциря дальневосточной черепахи обычно не превышает 20—25 см, но изредка попадаются экземпляры с длиной панциря до 40 см. Вес черепахи может достигать 4,5 кг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru