Звездный десант приземлится в Забайкалье

Известная певица, автор и исполнительница песен, Ляля Алексакова, а также ее команда, уже несколько лет работают над туристическими проектами. Был успешно осуществлен «7 чудес Приморского края с Лялей Алексаковой», а позже, на пике популярности и развития туризма в России, этот проект принял более широкие масштабы и стал известным под названием «7 чудес Дальнего Востока с Лялей Алексаковой».

Данный проект – туристическо-экологической направленности, и всегда написанное о красоте и уникальности Дальнего Востока подкрепляется красочными и яркими фото и видеорепортажами.

И вот звездная команда в скором времени посетит Забайкальский край.

Проект «7 чудес Дальнего Востока» - это проект о красоте и необычности флоры и фауны всех 11 регионов Дальнего Востока.

У каждого региона есть своя присущая только ему уникальность. НО каждая такая уникальность достойна того, чтобы быть увиденной собственными глазами, достойна того, чтобы люди знали о той красоте и гармонии, которая их окружает, и которая достойна находиться под охраной государства и Министерств по охране природы.

Проект амбассадора ОСИГ Ляли Алексаковой расскажет о семи чудесах каждого из 11 Дальневосточных регионов.

Цель проекта – сделать интересные и необычные фото и видеорепортажи об уникальных природных местах Дальнего Востока, рассказать об особенностях данных мест в каждое время года, описать самый удобный и безопасный маршрут и поделиться советами для будущих туристов. Также проект направлен на формирование у зрителей и будущих туристов бережного отношения к природе и сохранению красот нашей планеты для будущих поколений.

В России действительно много красивых мест, привлекающих туристов и паломников.

Команда проекта уже совсем скоро, с 29 апреля в течение трех недель, будет путешествовать по Забайкальскому краю, и увидит собственными глазами магические Чарские пески, Кодар, Даурский заповедник, Яблоневый хребет и многие другие «чудеса».

Даурский заповедник характерен тем, что там обитают редкие звери, такие, например, как манул. А редкий цветущий рододедрон стал визитной карточкой Забайкалья.

Следите за проектом в СМИ и путешествуйте по любимой стране с Лялей и ее командой.

Конечно, обо всех чудесах будет рассказано подобно. В каждой из 11 областей команда нашла 7 чудес. И вы сможете узнать о 77 чудесах Дальнего Востока. На самом деле их гораздо больше.

В музее Кузнецова будет сделан репортаж для нового проекта Россия Космическая. Но о нем расскажем позже.

Музыку к видео репортажам создаёт аранжировщик Миша Комаров.

Фото и видео снимает Андрей Михайлов.

Релизы проекта создают талантливые журналисты и писатели: Ирина Ольшевская, Анна Лушина, Вероника Барановская, Михаил Андронов, Светлана Кузьминская, Алёна Кудинова и др.

Проект «7 чудес Дальнего Востока с Лялей Алексаковой» осуществляется при поддержке Ростуризма, Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, Администрации Губернатора Забайкальского края , Министерства экономического развития и отдела туризма в Забайкальском крае, ТИЦ Забайкальского края, ОСИГ (Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства), Министерства Хабаровского края, Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

А это говорит о нужности и важности туристического проекта, приоткрывающего тайны нетронутой цивилизацией природы, тайны ее гармонии, благодаря которой в эти природные места хочется возвращаться снова и снова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]