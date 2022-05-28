Анатомия провокации: "в другое время за такое расстреляли бы прямо у входа в правительство"

В пятницу губернатор выступил с годовым отчётом о работе краевого правительства перед депутатами приморского парламента. Процедура предусмотрена Уставом, и предполагает полный анализ главных сфер социально-экономической жизни края. В докладе много цифр, текст его слишком официален. В репортаже Ольги Катренко — глава региона от первого лица и некоторые детали этой сессии.

Репортаж Ольги Катренко.

Отчет главы региона перед парламентом — не прихоть руководителя территории, скорее обязанность. В случае с Заксобранием Приморского края — это сродни общественным слушаниям по бюджету. Сплошные факты и цифры, которые иногда рождают вопросы. И за ответами на них могут последовать законодательные инциативы. Так и в этот раз, тема здравоохранения вызывает реакцию депутата Любови Терендиной. И вот уже говорим с Олегом Кожемяко про обращение в Госдуму. Приморским сёлам не хватает врачей. И программа Земский доктор мало помогает. Хотя, конечно, действует.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы полностью выполнили задачи, связанные с Земским доктором и Земским фельдшером. По тем квотам, которые нам были предоставлены, 73 специалиста. Но в основном приходят в города. Всё-таки нужно выходить на бюджетное обучение и последующее закрепление на отработку в сельской местности. Нужно быстрее принимать решение. И вот сегодня Любовь Николаевна выступила, Терендина, чтобы направить в Госудуму такое предложение. Мы тоже поддержим, потому что мы видим, насколько нам нужно в сельской местности наличие педиатров, участковых врачей да и узких специалистов».

Какую инициативу хотели родить два народных избранника, когда один в нарушение регламента и перебивая коллег начал зачитывать ативоенный спич...

Леонид Васюкевич, депутат ЗС Приморского края: «Мы требуем немедленного вывода войск РФ» Секретарь: «Вы нарушаете регламент, выступаете без разрешения председателя».

Васюкевич продолжает: «Депутаты Васюкевич, Кочугова, Шустов, Шульга».

А второй репликами ему ассистировал. Есть такое русское слово — накалять или подзуживать. Примерно так всё и происходило.

Геннадий Шульга, депутат ЗС Приморского края: «Это Законодательное собрание, он имеет право говорить, а вы должны его слушать. Это раз, во-вторых, Олег Николаевич, например, не депутат Заксобрания, но у него в повестке полтора часа».

Как и Любовь Терендина, чья инициатива по кадрам для сельских больниц станет обращением приморского парламента в Госудуму, четверо вышеназванных — из фракции КПРФ. Но глава приморских коммунистов возмущён не меньше губернатора и спикера - единороссов.

Анатолий Долгачов, руководитель ракции КПРФ: «С фракцией никак это всё не согласовано. Абсолютный демарш. И я думаю, мы дадим политическую оценку вашим действиям, особенно тем, кто состоит в партии и примем самые жёсткие меры. Вы порочите честь КПРФ подобными заявлениями».

Пресса моментально распространяет скандал по всем ресурсам. Тут и приходит на ум нерусское слово хайп.

Игорь Чемерис, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан: «Я считаю, это провокация и предательство. Им повезло, что на сегодняшний день проходит только специальная военная операция. Потому что если бы это было сказано в другой период, то их можно было бы вывести и расстрелять прямо у входа в правительство. Мы сегодня понимаем, что тот вызов и то испытание, и то, что проходят наши военнослужащие и наше общество — связаны с новой историей нашей страны, говорят о консолидации нашего общества, и самое главное, о национальной идентичности. Это крайней важные вещи, которыми вот так нельзя бросаться — никакой хайп, никакие размышления этого не перекроют. Потому очень жёсткая и крайне негативная оценка».

Впрочем, иного от конкретных депутатов их коллеги и не ждали. Не сегодня-завтра будут новые провокации. И вспоминается вдруг слово «конструктивный», смысл которого зачинщикам скандала в парламенте может быть и не знаком. Так вот - конструктивная критика по-русски — это «дружелюбный, уместный и уважительный отзыв о работе или действиях другого человека». Будь то губернатор, выступающий с отчетом или председатель Законодательного собрания, призывающий к порядку. Кстати, абсолютным большинством — это видно и на табло — двух коммунистов в этом заседании лишили права голоса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]