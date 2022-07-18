Кожемяко принял радикальное решение по ремонту трассы Раздольное-Хасан

Правительство Приморского края расторгает контракт с подрядчиком, компанией "ДСК", на ремонт трассы Раздольное – Хасан. Об этом было заявлено сегодня, 18 июля, на планерке у губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

"Мы вплотную занялись ремонтом трассы на Хасан. Только в этом году на эти цели направлено более 600 миллионов рублей. Это беспрецедентная сумма. Но, к сожалению, аукцион выиграла компания, не сумевшая справиться с ремонтом, что повлекло множество справедливых жалоб от жителей и гостей Приморья", – заявил Олег Кожемяко.

Договор с подрядчиком будет расторгнут, а организация попадет в список недобросовестных. После чего будет определен другой подрядчик, который займется восстановлением дороги.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что за «беспредел» на трассе Раздольное-Хасан Кожемяко пообещал уволить зам. министра транспорта.

Напомним, что в разгар сезона многочисленные туристы не могут добраться до знаменитых приморских пляжей. В Хасанском районе идет глобальный ремонт дорог. Тяжелая техника перекрыла путь к двум самым популярным туристическим маршрутам. Отдыхающие вязнут в перекопанных трассах и пробках. В последние дни ситуацию усугубили ливневые дожди, которые прошли по всей территории края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]