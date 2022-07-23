«Теперь на дороге так»: Новую обязанность возложили на сотрудников ГИБДД

Разъяснять водителям-нарушителям их права обязал сотрудников ГИБДД кассационный суд, сообщают «Вести:Приморье».

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: сотрудники ГИБДД обязаны разъяснить водителю его права. Иначе наказание будет неправомерным.

В качестве примера высокая инстанция привела историю некоего У. из Нижегородской области. Он был наказан за оставление места ДТП. Между тем сотрудники госавтоинспекции, составляя протокол, не разъяснили гражданину его права. По крайней мере, соответствующей отметки в документе не было. А это уже серьезное нарушение со стороны инспекторов, пишет «РГ».

Если бы человек, заслушав лекцию о своих правах, отказался поставить подпись, инспектор мог бы составить соответствующий акт. В любом случае надо было зафиксировать, что попытки донести до человека ключевую юридическую информацию были предприняты.

"Отсутствие в материалах дела сведений о разъяснении лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, прав, предусмотренных статьей 51 Конституции Российской Федерации и статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не позволяет сделать вывод о соблюдении порядка привлечения к административной ответственности", - отметил кассационный суд.

Согласно закону, лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом, подчеркнула третья инстанция. Если говорить просто: наказывать надо в строгом соответствии с процедурой. А если не хватает даже какой-то маленькой галочки, это означает, что процедура нарушена

"Положения КоАП предполагают не только наличие законных оснований для применения административного взыскания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности", - сказано в обзоре.

Еще одно разъяснение: ненадлежащее извещение лица о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении свидетельствует о невыполнении судом требований КоАП о создании необходимых условий для справедливого разбирательства дела и нарушении его права на защиту. А значит, решение о наказании должно быть отменено. Примером стало дело жителя Калужской области гражданина Щ., привлекавшегося также за оставление места происшествия. Но по ошибке почтового работника извещение ушло по другому адресу. Кассационный суд указал: человеку надо дать возможность защититься.

Отметим, по данным Госавтоинспекции Приморья на 22 июля, за сутки в регионе зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия. С материальным ущербом - 46 ДТП, с пострадавшими - 7. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек.

Пик происшествий пришелся на временной промежуток с 9:00 до 11:00. Большая часть автомобильных аварий зарегистрирована в городе Владивостоке 25 - ДТП, среди нарушений преобладали несоответствие скорости конкретным условиям движения и неправильный выбор дистанции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]