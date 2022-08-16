Участок новой трассы в объезд Шкотово сдадут в этом году

Участок новой трассы в объезд Шкотово – от игорной зоны до сафари-парка – планируют сдать в эксплуатацию в конце текущего года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru. При этом в краевом минтрансе отмечают, что полностью дорогу до Царёвки обещают достроить по-прежнему не раньше 2026 года.

Речь идёт о строительстве трассы Владивосток – Находка – порт Восточный. Первым этапом была построена объездная Артёма. Второй её этап – от игорной зоны до Царёвки (км 18+500 – км 40+800) – начали строить в 2017 году, но закончить к 2022-му не успели. Здесь нашли множество проблем, требующих изменения проекта, а стоимость строительства возросла с 20,67 до 34,87 млрд рублей. Теперь дорогу до Царёвки обещают достроить лишь к 2026 году.

Однако участок дороги от игорной зоны до Шкотово уже почти готов. Здесь уже построили мосты через Артёмовку и Шкотовку и даже путепровод над железной дорогой. А развязку в районе игровой зоны достроили и даже открыли почти год назад.

В то же время жители и гости Приморья всё чаще жалуются на большие пробки в районе Шкотово, которые упираются в пешеходный переход в центре населённого пункта. Проблема особенно обостряется с пятницы по воскресенье, когда тысячи машин едут на моря.

Ввод в эксплуатацию участка, который позволил бы обойти посёлок Артёмовский, Штыково и Шкотово, вероятно, решило бы проблему пробок. А заодно и вопрос с аварийным мостом в районе Артём-ГРЭС. И такие планы, как оказалось, есть.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства ответили, что сдать вышеназванный участок в обход Шкотово дорожники планируют до конца года. К тому времени должны закончить все работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]