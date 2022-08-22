Второй этап ВКАД предлагают строить с двумя подводными тоннелями и еще одной развязкой

В распоряжении VL.ru оказалось технико-экономическое сравнение вариантов строительства ВКАД – от улицы Казанской до низководного моста со стороны улицы Маковского. Вся трасса протяжённостью 18 км делится на пять участков и два этапа работ. Помимо моста на остров Елены, проект включает несколько подводных тоннелей и транспортных развязок. Конкретики по набережной вдоль Амурского залива нет, но есть варианты, позволяющие сохранить побережье и предполагающие его развитие в дальнейшем.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, первый участок – с Русского острова через мост на остров Елены далее по берегу до улицы Казанской – это первый этап строительства. Во второй этап вошли улица Казанская – мыс Кузнецова, мыс Кузнецова – проспект Острякова – станция Моргородок – Вторая Речка, Вторая речка – улица Чапаева, улица Чапаева – улица Маковского.

Проект разрабатывает АО «Гипростроймост Санкт-Петербург». Какие-то решения требуют сноса зданий, изъятия земельных участков, какие-то – строительства дорогостоящих эстакад и тоннелей, какие-то имеют сложные пересечения с железной дорогой. Те варианты, которые позволяют сохранить береговую зону и предполагают её дальнейшее развитие, существенно выше по стоимости.

Трасса почти везде идёт по берегу моря – вдоль пляжей на Кунгасном, Татарской, набережной Арсеньева, Чайке, Седанке, а на участке от Казанской до мыса Кузнецова – над морем. Это глубоководный тоннель длиной около 3,5 км, проходящий через акваторию Амурского залива вдоль Мыса Щетининой, Мыса Купера, бухты Федорова и Спортивной гавани.

От мыса Кузнецова через Нефтеветку и стоянку катеров на Моргородке до набережной Арсеньева на Второй Речке предлагается построить эстакаду или 2,5-километровый тоннель мелкого заложения, а у нефтебазы – транспортную развязку.

От набережной Арсеньева дорога идёт мимо пляжа на Татарской и кооператива лодочных гаражей, захватывает побережье мыса Грозного, но обходит пляж на Чайке. На этом участке – в районе автовокзала и станции Вторая Речка – предполагается строительство развязки, ради которой собирались сносить вьетнамский рынок.

От улицы Чапаева до Седанки БКАД пойдёт вдоль Амурского залива и железной дороги – это около 2 км побережья. Реконструкция ждёт и развязку трассы Седанка – Патрокл на улице Маковского. Там добавят три съезда: в сторону Чапаева, в сторону центра города и в сторону выезда из города. Территория пляжной зоны на Седанке останется нетронутой.

Описания концепции 18-километровой набережной, о которой говорил глава Владивостока Константин Шестаков и первичные эскизные решения по благоустройству прорабатывал «Гипростроймост», в презентации нет. Она упоминается лишь двумя иллюстрациями.

Градостроительный совет Приморского края 10 августа одобрил общий проект ВКАД. В течение двух недель он должен быть доработан с учётом замечаний. В сентябре его представят на Восточном экономическом форуме и далее вынесут на обсуждение общественности.

По самым грубым подсчётам, стоимость строительства второго этапа дороги, без учёта развязки на Седанке, может составить 140-200 млрд рублей и больше. Уточняться цены будут при детальном проектировании. В мае, напомним, предполагаемую предельную стоимость строительства минтранс Приморья оценивал в 121 млрд рублей.

По мнению земельного юриста Олега Кучмы, концепция строительства второго этапа ВКАД уже определена, но это фантастический проект и настолько дорогой, что в него уже не верят даже сами чиновники, которые его одобряли. Возможно, мост на остров Елены и дорога до Кунгаского ещё будут построены, но на большее денег не хватит, проект умрёт, а дорога превратится в четырёхполосный тупик.

При этом недвижимость, которая попадает под снос или изъятие в связи с предполагаемым строительством ВКАД, останется под обременением – её нельзя будет ни купить, ни продать. Огромные территории будут зарезервированы и сколько лет они простоят без дела и без развития – неизвестно.

«Вместо ВКАД с его фантастическими мостами и тоннелями можно было бы построить дорогу-дублёр от набережной Спортивной гавани до проспекта 100-летия Владивостока. И это бы работало! Но никто под это денег не даст, на ВЭФ такое обсуждать не будет. А на ВКАД можно распилить миллиарды», – отмечает Олег Кучма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]