Марина Королева: «Есть возможность примерно вдвое сэкономить на платежах по ипотеке»

Что сейчас происходит на рынке жилищного кредитования Дальневосточного региона, какие ипотечные программы популярны и почему стоит оформлять ипотеку прямо сейчас, рассказала директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного Сбербанка Марина Королева.

- Марина Владимировна, как складывается ситуация с ипотечным кредитованием этим летом? Какие тенденции можете отметить?

- В июле-агусте по сравнению с первым месяцем этого лета в 1,5 раза выросло не только количество заявок но и число выданных кредитов. При этом соотношение востребованности тех или иных программ особо не изменилось. Так, выдача ипотечных кредитов на первичном рынке с господдержкой и в прошлом году, и в текущем занимают примерно 30%. Это касается таких продуктов для дальневосточников как Дальневосточная ипотека и Семейная ипотека, Господдержка 2020, ипотека для IT-специалистов. Остальные 70% – это приобретение готового жилья на вторичном рынке и строительство жилых домов. К слову, с апреля этого года по нашему региону до 10% увеличилась доля выдаваемых кредитов именно на покупку земельных участков и строительство жилых домов на них. Ранее объем таких кредитов составлял не более 2-3%.

- Расскажите о ключевых предложениях по жилищному кредитованию на Дальнем Востоке.

- Сейчас на рынке появились интересные предложения, например, субсидирование процентной ставки от застройщиков. Так, если бы клиент обратился в банк и приобрел квартиру на стандартных условиях, он получил бы процентную ставку, которая сейчас действует на рынке, то есть от 9,9% после последнего снижения (кроме госпрограмм). Но с субсидией от застройщиков этот процент уменьшается. Размер субсидии зависит от застройщика, а минимальный размер ставки сейчас составляет 0,1%. Для того чтобы узнать, какую субсидию дает застройщик и дает ли вообще, необходимо посетить сайт Домклик, где у каждого застройщика имеется плашка «Процентная ставка». Это означает, что у него есть не только субсидирование процентной ставки, но имеются и квартиры, подходящие под это субсидирование. В этом случае есть возможность примерно вдвое сэкономить на платежах по ипотеке по сравнению со стандартными условиями.

Всего же на Дальнем Востоке, главным образом, в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях и на Сахалине, работают около сотни ведущих активные продажи строительных компаний. Порядка 50% из них уже подписали соглашения на субсидирование. Мы работаем над тем, чтобы довести этот объем до 100%. То есть компаний, охваченных этой программой, с каждым днем будет становиться все больше.

- Как обстоят дела с «адресными» ипотеками? Насколько востребована Дальневосточная ипотека для учителей и врачей?

- Продукт стартовал недавно. Сбер – первый банк, который начал принимать заявки на ипотеку для учителей и врачей, а это – плюс 30% к тому количеству заявок, что мы принимали ранее. Люди этих профессий очень активно включились в программу. К тому же, специалисты по ипотечному кредитованию Дальневосточного Сбербанка стараются довести информацию до максимального количества клиентов из этих льготных категорий: выезжают на презентации, размещают информацию об этих программах на сайтах администраций, продвигают через сайты застройщиков.

- Недавно в Приморском крае заключили первую в истории Дальневосточного Сбербанка сделку по новой системе, когда менеджер не только сопровождал заявку на ипотеку, но и помогал клиенту в подборе жилья из вариантов застройщиков-партнеров! И клиенты были довольны. Этот положительный опыт планируется распространить на все регионы?

- Конечно, да. Менеджер подбирает жилье у застройщиков (это не вторичный рынок, а новострой), подходящее под требования клиентов всего дальневосточного региона. Он полностью ведет все этапы сделки, начиная от консультации клиента по программам, которые для него наиболее приоритетны и выгодны, и заканчивая заключением сделки в Центре ипотечного кредитования. Таким образом, любой клиент, который получил одобрение своей заявки в Сбербанке, может связаться с менеджером, нажав в личном кабинете на сайте Домклик кнопку «Мне необходим подбор».

Но даже если клиент не подавал заявку на ипотеку, он также может на сайте получить помощь, нажав кнопку «Нужна ли вам помощь в подборе новостройки?». Наш менеджер свяжется с таким клиентом, поможет подобрать объект недвижимости, проконсультирует по квартирам, расскажет где и какие субсидии предоставляются. Эта услуга – бесплатна для наших клиентов.

- Какие дополнительные скидки еще можно получить, оформляя заявку на ипотеку на ДомКлик?

- Все коммуникации с клиентами осуществляются через эту платформу. Если клиент выбрал квартиру (только на вторичном рынке) и подал заявку на ДомКлик, он получит скидку 0,3% к действующей ставке. Если он приобретает квартиру у застройщика, у которого есть кнопка «Забронировать», клиент получает субсидию от строительной компании.

Скидки предусматриваются и за пользование сервисом электронной регистрации. Это быстрый и удобный сервис. Он позволяет подавать документы на регистрацию без посещения МФЦ и Росреестра, причем в режиме «одного окна» у сотрудника банка, и получить за это скидку 0,3%. Напомню, действует и еще одна скидка в размере 1%, если клиент оформляет полис страхования жизни. При этом все скидки суммируются, что существенным образом влияет на конечную сумму платежа по ипотеке.

- Какие новые предложения по ипотечному кредитованию действуют в настоящий момент?

- Новшество заключается в том, что теперь клиент может снизить ставку по ипотеке за счет единовременного взноса. Например, если он оплачивает 1,6% от суммы кредита, то получает дополнительную скидку к ставке 0,5% на весь срок кредита. При этом экономия клиента на платежах очевидна. Приведу пример. Если клиент оплачивает 100 тыс. рублей в качестве единовременного взноса, то экономия на процентах за весь период ипотеки составит порядка 300 тыс. рублей.

У нас запущена программа «Ипотека без первоначального взноса». Это тот случай, когда мы даем клиентам возможность приобрести квартиру без первоначального взноса под залог уже имеющегося у клиента, либо его родственников недвижимого имущества. То есть клиент предоставляет нам в залог объект недвижимости, а мы ему даем сумму в размере полной стоимости объекта, который он хочет приобрести.

Снижение минимального возраста для клиентов по ипотеке с господдержкой – еще одно новшество. Раньше минимальный возраст клиента ограничивался 21 годом, сейчас получить кредит может человек, достигший 18 лет. При этом все требовани минимального стажа работы 3 месяца и получения зарплаты на карту Сбербанка сохраняются.

- Марина Владимировна, чем Сбер еще может удивить клиентов?

- Сбер предлагает помощь в проведении безопасной сделки по покупке или продаже объекта недвижимости, в том числе и без ипотеки. Самые важные моменты в сделке на вторичном рынке - это проверка объекта покупки, подготовка договора купли-продажи, гарантии в проведении безопасных расчетов между сторонами и быстрая регистрация перехода права. Всё это вместе или каждая услуга по отдельности доступны нашим клиентам. Достаточно зайти на сайт Домклик в раздел «Услуги», выбрать необходимую из них и там же записаться на сделку. Данные услуги также доступны и для межрегиональных сделок, что позволяет клиентам значительно сэкономить средства и время на поездки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]