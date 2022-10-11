Шарф, аптечка и письмо: Школьники Приморья поддерживают мобилизованных

Шарф, аптечка и письмо — такой набор, дополненный сладостями и рисунками, получат приморцы, мобилизованные на специальную военную операцию. Комплектация посылок состоялась в рамках единого флешмоба «Приморье Zа наших. Шаг к победе!».

Репортаж Юлии Егоровой.

Это не урок ОБЖ. Это — мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, который состоялся в рамках единого флешмоба «Приморье Zа наших. Шаг к победе!». Единый — потому что мероприятие организовано во всех школах и детских садах Надеждинского района.

Ирина Соколова начальник управления образования администрации Надеждинского района: «Цель этого флешмоба — это, конечно, объединение детей. Это самая главная цель. И поддержка всех наших ребят, которые находятся на территории СВО».

В школе №4 поселка Тавричанка под мастер-классы отдали целый третий этаж. Школьники могли написать письмо солдату, отправить рисунок, связать носки и шарф или сшить аптечку.

София Войтенко, ученица 6 «б» класса школы №4 имени Косова поселка Тавричанка Надеждинского района: «Я написала, как мы их ждем. Написала благодарность за то, что они нас защищают, что благодаря тому, что они сейчас на войне отдают свои жизни за нас, мы можем ходить в школу, учиться, играть, гулять».

Денис Абросимов, ученик 3 «а» класса школы №4 имени Косова поселка Тавричанка Надеждинского района: «Я рисую аистов на крыше. Потому что аист на крыше — счастье под крышей, а мир — на земле. Солдат, возвращайся скорее с победой».

Также ребята собрали посылки солдатам. Помимо вещей, которые они сделали во время мастер-классов, ученики принесли фотографии, сладости и продукты питания.

Сергей Зубарев, директор школы №4 имени Косова поселка Тавричанка Надеждинского района: «В таких акциях школа участвует систематически. Это не первая наша акция. Все дети заинтересованы, замотивированы. Я думаю, что такие акции имеют очень большое воспитательное значение. Все видят. Дети видят — и учителя рядом, и они сами, и занимаются очень нужным делом. Потому что мы все ждем победу».

Всего в акции приняло участие около 6 тысяч детей из 12 школ и 15 дошкольных учреждений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]