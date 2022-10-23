Струна и Рокот - герои Специальной военной операции на Украине вернутся в строй

Герои специальной военной операции с позывными "Струна" и "Рокот" вернутся в строй. Об этом сообщил военный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Струне присвоено звание Героя России. 24-летний офицер из 810-й бригады морской пехоты получил известность в ходе боев за Мариуполь. Ранее ему посвятила песню певица Юта. В клипе на ее музыкальную композицию были использованы кадры RT и Telegram-канала «Военная хроника». На кадрах видеохроники Струну узнавали по красному рюкзаку.

За судьбой легендарного морпеха с вниманием следят приморцы.

"Струне и всем нашим парням там, конечно же, удачи!",

"Каждый наш солдат - это воин с красным рюкзаком. Молодцы, мы с вами, мы думаем и молимся за вас, за каждого!!!",

"Выживи брат, страна гордится такими, как ты! Глядя на таких людей понимаешь, что не все продаётся за яхты и вилы. Человек исполняет свой долг перед родиной в любой ситуации",

"Настолько крутой чел, что ходит с красным рюкзачком. Рэмбо отдыхает", - пишут приморцы в социальных сетях.

Летом 2022 года пришла тревожная весть о том, что Струна был ранен в бою и лишился ноги. Сейчас он находится на реабилитации. Как сообщил военкор Андрей Филатов, после легендарный морпех собирается вернуться в строй вместе со своим товарищем по оружию с позывным "Рокот", который спасая раненого Струну, тоже подорвался на мине и потерял ногу. Сейчас Рокот уже бегает на новеньком протезе. И, по словам военкора Филатова, этот парень также заслужил звание Героя.

"Представление где-то заблудилось, видимо...", - пишет военкор.

К слову, Андрей Филатов в начале августа тоже был ранен осколком украинского снаряда под Авдеевкой.

«Осколок лёг на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — рассказывал Филатов в своем Телеграм-канале.

Напомним, что в спецопераци на Украине успешно работают подразделения 155-ой бригады морской пехоты из Владивостока, которой Владимир Путин уже присвоил званием Гвардейской, и бойцы добровольческого отряда "Тигр".

Источник видео - Телеграм-канал военкора Андрея Филатова

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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