Сотрудники органов внутренних дел Приморского края отмечают профессиональный праздник

Сегодня принимают поздравления все те, кто служит в органах внутренних дел, кто отдал службе многие годы своей жизни, кто нашел свое призвание в профессии защитника правопорядка.

Ежегодно 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. По всей стране в этот день проходят торжественные мероприятия.

Мы чествуем тех, кто избрал для себя одну из самых трудных и опасных профессий, тех, кто стоит на страже закона, защищает жизни, права и свободы граждан, обеспечивает охрану общественного порядка. Тех, кто, не щадя себя, обеспечивает безопасность на дорогах, кто приходит на помощь попавшим в беду. Труд полицейских – круглосуточный. И в свой профессиональный праздник многие из них находятся на посту.

Однако День сотрудника ОВД – это возможность не только высказать слова благодарности полицейским, добросовестно выполняющим свои обязанности, но и время для подведения промежуточных итогов проделанной работы.

Оперативная обстановка на территории Приморья по итогам 9 месяцев 2022 года характеризуется снижением общего числа зарегистрированных заявлений и сообщений (на -0,71%), регистрации преступлений (на -3,6%) и уровня преступности (на -2,7%).

В этом году сохранилась тенденция на уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений (на -5,6%). Уменьшилось число убийств (на -1,9%) и преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (на -5,7%). Число краж снизилось на -2,8%, а разбойных нападений – на 19,4%.

За 9 месяцев 2022 года в регионе сотрудниками полиции раскрыто 2 710 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 35 изнасилований, 83 убийства, 328 фактов причинения умышленного тяжкого вреда здоровью, 2 675 краж, 48 разбоев, 271 грабеж, 491 факт мошенничества, 809 IT-преступлений, 185 угонов транспортных средств, 233 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, 39 преступлений, совершенных с использованием оружия, свыше 1500 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

С начала этого года из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны 639 кг наркотиков и психоактивных веществ. Пресечена деятельность 33 наркопритонов.

В сравнении с прошлым годом, сотрудниками полиции значительно больше раскрыто фактов сбыта наркотических средств – 255, преступлений коррупционной направленности – 539 – и экономических преступлений – 800.

Осенью этого года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Семейная пара из города Уссурийска разместила в арендованных помещениях в центре города игровое оборудование. К криминальному бизнесу супруги привлекли еще троих местных жителей. Каждый из нелегальных салонов мог одновременно принять несколько десятков посетителей. В салонах и по местам проживания задержанных проведены обыски, в результате которых обнаружены 70 компьютеров, 27 игорных терминалов, денежные средства в сумме 185 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Летом 2022 года в Приморье полицейские задержали организатора мошеннической схемы реализации автомобилей. В полицию обратились более двухсот жителей Приморья и разных регионов России. Потерпевшие сообщали, что стали жертвами аферистов при покупке японских автомобилей на аукционах. В ходе следствия установлено, что во Владивостоке и Находке организована сеть филиалов, где покупатели, введенные в заблуждение относительно стоимости и порядка оформления автомобилей, заключали договоры. В этих документах указывались банковские реквизиты подставных физических лиц, а также закреплялась необходимость внесения предоплаты. Однако заказчик оставались и без денег, и без транспортных средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной схемы. 34-летний житель города Находки задержан. Возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

С начала 2022 года пресечено порядка 1 043 952 административных правонарушений. Большая часть из них относится к компетенции Госавтоинспекции.

Необходимо отметить, что, как и в прошлом году, полицейским удалось достичь положительной динамики в решении одной из ключевых задач – сокращении количества автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды. По итогам 9 месяцев на территории Приморского края число ДТП, в которых водители управляли транспортным средством в состоянии опьянения, уменьшилось на 6,4%.

Современное общество предъявляет сотруднику полиции высокие требования. Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость. Заслужить доверие граждан и удержать его на должном уровне возможно лишь ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а также грамотной и профессиональной работой.

Сотрудники органов внутренних дел помогают гражданам не только по долгу службы. Приморские полицейские спасают людей из огня, тушат горящие автомашины, отыскивают потерявшихся граждан, помогают инвалидам, вызволяют водителей из снежного плена и поврежденных транспортных средств, сопровождают людей, которым требуется экстренная медицинская помощь.

Так, в Хорольском округе инспекторы ДПС младший лейтенант полиции Дмитрий Носков и сержант полиции Андрей Хвостей помогли заблудившимся в лесу мужчине с ребенком. Полицейские прибыли к месту возможного нахождения пропавших, включили сигнальное громкоговорящее устройство и проблесковые маячки патрульного автомобиля. Пока один из сотрудников подавал сигналы в надежде на то, что потерявшиеся люди его услышат и выйдут на звук, второй сотрудник отправился в сторону лес. Все эти действия помогли в кратчайшее время найти потеряшек.

Несмотря на то, что как это часто бывает, настоящий героизм остается безвестным, и о нем знают лишь в узком кругу, некоторые поступки полицейских настолько привлекают внимание общественности, что скрыть их не удается.

Медалями «За смелость во имя спасения» награждены сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД России по Находкинскому городскому округу старший сержант полиции Сергей Щапов и сержант полиции Владислав Гурницкий. Благодаря смелости полицейских из горящего дома были спасены 18 человек. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, полицейские обесточили дом, отключив электрический рубильник. Не дожидаясь приезда пожарных, стали оповещать жильцов о необходимости покинуть квартиры, стучась в каждую дверь и помогая людям выйти на улицу. Забравшись по оконным решеткам на второй этаж, где дым отрезал выход, полицейские эвакуировали из квартиры женщину, ее супруга и собаку.

Высокой награды в этом году удостоен также еще один полицейский из Приморья. Медалью МВД России «За смелость во имя спасения» награжден командир роты полка ДПС УМВД России по г. Владивостоку майор полиции Алексей Бедовый, который в условиях штормового ветра и высоких волн сумел вплавь добраться до утопающего, который уже был без сознания, и вытащить его на берег.

Отметим, что такие поступки вовсе не являются чем-то особенным, и никогда не воспринимаются полицейскими как героические. Сами сотрудники полиции не комментируют подобные факты, говоря о том, что так поступает любой уважающий себя мужчина.

Однако именно такие события демонстрируют, что ежедневная работа сотрудников полиции – не только выявление и пресечение правонарушений, а еще и полное, бескорыстное участие в жизни тех, кто по разным причинам оказался в беде и нуждается в помощи.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]