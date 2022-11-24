С 25 ноября будет платно: Автолюбителей Владивостока ждет нововведение

Уже завтра во Владивостоке заработают первые платные парковочные пространства, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Нововведение, по мнению администрации Владивостока поможет сократить количество транспорта и заставит некоторых автолюбителей пересесть на общественный.

На видео коммерческий директор ООО «Цифровое Приморье» Павел Васильев рассказал о том, как заплатить за парковку автомобиля через паркомат.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке утверждены тарифы на платные парковки. Всего в городе появится более 3 тысяч парковочных мест, включая две закрытые стоянки на 226 мест – перед зданием краевой администрации и бывшее кольцо троллейбусов на Покровском парке. Сколько придётся заплатить и готовы ли раскошелится жители краевого центра - об этом подробнее рассказывалось в сюжете "Вести: Приморья".

Источник видео - администрация Владивостока





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]