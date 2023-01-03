Где сегодня рыбка клюет? Тысячи владивостокцев испытывают удачу на Русском острове

С наступившим, 2023-м. Многолетняя традиция программы «Вести:Приморье» - утром первого января выезжать на рыбалку. Возможно, в это сложно поверить, но с утра пораньше тысячи владивостокцев отправляются на лед за удачей. Правда, ни в коем случае ее им не желайте - иначе корюшки не будет.

Спецрепортаж Максима Каленника.

Рыбак рыбака увидит даже во время домашних сборов. Когда еще темно, они уже знают, где сегодня рыбка клюет. Говорят, всему виной рыбацкая чуйка.

На часах всего 9 утра. Навстречу утренней Авроре рыбак потянулся на море. Сегодня по зову интуиции фанаты подледного лова скопились в бухте Воевода. Не ближний свет из города ехать в самый дальний уголок острова Русского. Кстати, все чаще и чаще рыбак попадается технически оснащенный.

В ближайшие дни для рыбаков - раздолье. В выходную неделю большинство из них со льда не прогнать. С первого числа и по восьмое включительно весь морской горизонт в их власти. Издали пейзаж напоминает высадку колонии антарктических пингвинов.

Рыбак человек суеверный. Некоторые приметы индивидуальные, но в основном - общие на всех.

Оказывается, кроме календаря огородно-садового существует еще и рыбацкий. Так вот. До 6 января Луна - растущая. Следовательно, и клев будет нарастать. Корюшка и зубатка - вероятность хорошего улова выше 45%, а наваги - от 70. Правда, товарищи опытные, с большим рыбацким стажем, говорят: умом эту рыбу не понять. Закономерности ее настроения человечеству пока непостижимы. Остается только одно, самое надежное пожелание: ни хвоста, ни чешуи!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]