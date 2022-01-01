Приморские традиции: 1-январская новогодняя корюшка

У многих приморцев есть весьма необычная традиция - 1 января с утра пораньше отправляться на рыбалку. Этому увлечению может помешать разве что погода. «Вести: Приморье» эту традицию поддерживают и уже который год подряд наша съемочная группа в первый день нового года отправляется на лед. Вести с рыбалки от Максима Каленника и Максима Малыгина.

Ни свет, ни заря - а рыбаки уже на борту самой ранней электрички - с ледорубом, удочками, термосами. Запах свежих огурчиков в вагонах теперь до весны держаться будет.

Владивостокские рыбаки разделяются на два лагеря и исходя из собственных умозаключений и выводов устремляются туда, где как им кажется, клевать должно лучше. Одни на лед Амурского залива, на Океанскую, другие - на остров Русский.

Максим Каленник, корреспондент: "8-30 утра, первое января. На термометре минус 18 а индекс жесткости показывает минус 33! Ежегодные дежурные по первому утреннему рассвету новогоднему- ваши покорные слуги- Макс Каленник и Макс Малыгин отправляются на рыбалку. Традиции нарушать нельзя!

Первого января поди-разбери, о чем в своем подводном царстве корюшка с навагой думают. По лунному прогнозу, а многие рыбаки всевозможным приметам покорны, клевать вроде бы не должно. Но погодные данные говорят об обратном. Впрочем, для большинства отчаянных владивостокцев все эти знаки — как рыбе об лед. Ведь тут не сколько итог мероприятия важен, сколько сам процесс.

Вообще, Луна 1 января в гостях у Стрельца. В связи с чем, попадания наживки в цель должны быть меткие. И даже тигр, который по природе своей все-таки кошка, от свежей рыбки отказаться не должен. Его символическая задача- хорошему клеву способствовать. К тому же, корюшка с навагой тоже дичью могут считаться а разница между охотой и рыбалкой всё-таки условна.

Кстати, всего через три недели в Приморье вновь стартует эстафета гастрономических фестивалей и открывает ее, конечно же, корюшка. Но если вдруг, вы ждать его уже не в силах, добро пожаловать на акваторию и ни хвоста всем вам,

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]