В новогодние праздники тысячи приморцев с утра пораньше устремляются на лед. С собой берут ледобур, удочки, наживку, термоса и соответственный настрой на удачу. Хотя, именно ее, удачу, никогда нельзя желать рыбакам. Говорят, что в этом случае вернешься без улова. Главное, чтобы погода подходящая была.

А день и правда, чудесный! Начало года порадовало приморцев несильными морозами днем и почти полным безветрием. Самое время на рыбалку идти.

Владивосток, первое января, 10 часов утра. Это остров Русский, бухта Новик. Есть такая славная традиция у приморцев - навстречу утренней Авроре стремиться за рыбой. Говорят, что на рассвете, в первый день нового года корюшка и навага клюет как-то по-особенному. Сейчас узнаем.

Похоже, что глобальное потепление до Приморья всё-таки докатилось. Зима опять запоздала и морская гладь лишь к январю в ледовые поля превратилась. Да и то, в основном на мелководье и в закрытых бухтах.

Николай, он же - Степаныч и Сергей, он же - Григорич — заядлые рыбаки. В ближайшие дни со льда их не прогнать. И многочисленных коллег по цеху тоже! С первого числа и по восьмое включительно они весь морской горизонт заполонят. Картина напоминает колонии антарктических пингвинов.

Бухта Новик, северная часть Амурского залива от Угольной до Седанки и Тавричанский лиман - места наиболее массового скопления поклонников подледной рыбалки. Их здесь видимо-невидимо. И вроде рыбы на всех хватает. Валерий энергетиком на ТЭЦ работает. Быть может поэтому в это утро дела на льду у него энергично продвигаются.

Прекрасная половина человечества от мужчин не отстает. Мастерство перенимают не отходя от лунки.

Навага, бычки и камбала с селедкой тоже попадается. Но зимой самая желанная рыба их мечты - всё-таки корюшка. Ведь именно она на улицы прибрежных городов и сел Приморья запах свежих огручиков приносит.

Впереди у поклонников подледной, а значит свежей и вкусной рыбки, еще несколько дней новогодних каникул. Поэтому пожелаем всем рыбакам: «Ни хвоста, ни чешуи».

































































































Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]