Жители удалённых посёлков Приморья могут купить лекарства благодаря Сберу

Социальный проект «Лекарственное обеспечение» запустили специалисты Приморского отделения Сбербанка. 14 фельдшерских амбулаторных пунктов в небольших удалённых поселках края были оснащены автоматизированными рабочими местами с онлайн-кассами «Эвотор 5i». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного Сбербанка, с помощью установленного оборудования жители населённых пунктов теперь могут оплатить лекарственные препараты любыми способами: по карте, QR или наличными, не выезжая в районные центры.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:

«Дальнейшее развитие проекта предусматривает расширение количества фельдшерских амбулаторных пунктов, которые будут оснащены онлайн-кассами «Эвотор 5i». Планируется, что не менее 40 ФАП будут подключены дополнительно в первом квартале 2023 года, что позволит закрыть потребность в предоставлении лекарственных препаратов в тех населенных пунктах, в которых в настоящее время нет аптек. Также мы проводим обучение фельдшеров по пользованию кассами».

Проект был запущен специалистами по работе с региональным госсектором и управления «Безналичные решения» Сбербанка. В его рамках Сбер совместно со СберАСТ, федеральной торговой электронной площадкой, и партнером «Снеговая Девелопмент» профинансировали затраты краевого министерства здравоохранения.

Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края:

«Ряд социальных задач можно выполнить, только объединившись. Мы рады, что в решении такого важного вопроса, как доступ населения к лекарственным средствам нашим партнёром, является такой экологичный и социально ответственный гигант, как Сбер».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]