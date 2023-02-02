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Жители удалённых посёлков Приморья могут купить лекарства благодаря Сберу

Жители удалённых посёлков Приморья могут купить лекарства благодаря Сберу

Социальный проект «Лекарственное обеспечение» запустили специалисты Приморского отделения Сбербанка. 14 фельдшерских амбулаторных пунктов в небольших удалённых поселках края были оснащены автоматизированными рабочими местами с онлайн-кассами «Эвотор 5i». Как сообщает  "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного Сбербанка, с помощью установленного оборудования жители населённых пунктов теперь могут оплатить лекарственные препараты любыми способами: по карте, QR или наличными, не выезжая в районные центры.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:

«Дальнейшее развитие проекта предусматривает расширение количества фельдшерских амбулаторных пунктов, которые будут оснащены онлайн-кассами «Эвотор 5i». Планируется, что не менее 40 ФАП будут подключены дополнительно в первом квартале 2023 года, что позволит закрыть потребность в предоставлении лекарственных препаратов в тех населенных пунктах, в которых в настоящее время нет аптек. Также мы проводим обучение фельдшеров по пользованию кассами».

Проект был запущен специалистами по работе с региональным госсектором и управления «Безналичные решения» Сбербанка. В его рамках Сбер совместно со СберАСТ, федеральной торговой электронной площадкой, и партнером «Снеговая Девелопмент» профинансировали затраты краевого министерства здравоохранения.

Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края:

«Ряд социальных задач можно выполнить, только объединившись. Мы рады, что в решении такого важного вопроса, как доступ населения к лекарственным средствам нашим партнёром, является такой экологичный и социально ответственный гигант, как Сбер».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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