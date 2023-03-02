Одно из старейших зданий Партизанска ждет глобальная реконструкция

В Партизанске, впервые за долгие годы, приступают к ремонту одного из старейших зданий на улице 50-летия Ленинского комсомола. И это будет глобальная реконструкция от фундамента до конька крыши! Возможно, пример соседей из окружной библиотеки оказался заразительным? Из города пирамидальных тополей и национальных проектов — репортаж Ольги Катренко.

Благородный серый с белой оторочкой фронтон над пилястрами. Это то, что видим сейчас. И очень хорошо, что через год архитектурный облик не изменится! Партизанску обещали сохранить исторический вид этого дома. Вернутся на место и все его обитатели…

Когда Царя Давида в далеком 80-ом году привезли в Партизанск из города-героя Ленинграда — улицу 50-летия ВЛКСМ заполонили юные художники. Лариса Александрова тоже была там...На своих плечах несли царскую голову, и не одну!

Лариса Александрова, преподаватель детской школы искусств: «Так что у нас в школе большой запас гипсов, чем не каждая похвастается школа, вот мы гордимся!»

Гипсы — извечные натурщики - переезжают потихоньку: есть у школы искусств еще одно здание. Запакованы и кисти, и краски, холсты и картоны.

Константин Есипов, директор детской школы искусств: «Полностью будет заменена инженерная вся система, фасад и кровля, это будет отремонтированное красивое здание».

Ирина Орлова, начальник отдела культуры и молодёжной политики Партизанского ГО: «Будет модернизация этого отделения. Из краевого бюджета, в рамках национального проекта «Культура», были выделены средства — более 45-ти миллионов рублей».

Не целый дом, всего лишь цокольный этаж, зато какой он теперь! Библиотекой нового поколения стала Центральная партизанская. Она же библиотека-трансформер, как этот стол.

Галина Королёва: «Многофункциональные трансформирующиеся столы с лёгкостью превращаются в рабочую поверхность».

Только книги остаются книгами — их можно читать на уютных диванчиках, с ними можно играть в библиотечной детской, делится директор, Галина Королёва.

Галина Королёва, директор Централизованной библиотечной системы Партизанского ГО: «Молодёжь нас стала больше посещать, но в этом есть и заслуга наших библиотекарей, специалисты повысили квалификацию в этом направлении».

10 и еще 10 миллионов — в равных долях финансирование из краевого и федерального бюджетов. И вот вам не просто ремонт, новая мебель и новые книги, но и система читательских карт — электронная! Кажется жизнь на улице 50-летия ВЛКСМ не течёт, а бежит стремительно, как весенний ручей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]