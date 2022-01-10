11 школ искусств модернизируют в Приморье за три года

Более 200 миллионов рублей направят на модернизацию детских школ искусств в Приморье. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, средства предусмотрены в федеральном и региональном бюджетах. Об этом сообщил замминистра культуры и архивного дела Приморского края Алексей Чеблуков.

По словам замминистра, в текущем году материальную поддержку получат школы искусств, располагающиеся в Артеме, Уссурийске, Находке, Лесозаводске и Ольгинском районе. Общая стоимость планируемых работ – 101 миллион рублей, в том числе 16,2 миллиона из краевого бюджета.

В 2023 году 85,4 миллиона рублей, в том числе 13,6 из краевого бюджета, направят на модернизацию еще четырех школ искусств, расположенных в Находке, Партизанске и Пограничном районе. В 2024 году еще 20 миллионов рублей направят на модернизацию школы искусств Октябрьского округа, а именно здания в селе Покровка и поселке Липовцы.

«Всего в ближайшие три года будут отремонтированы и модернизированы 11 школ искусств – 12 зданий», – уточнил Алексей Чеблуков.

Напомним, оснащение учреждений культуры входит в задачи нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]