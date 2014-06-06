45 новых фортепиано получат школы искусств Приморья в новом учебном году
До конца этого года музыкальным оборудованием обеспечат школы и колледжи искусств Приморья, в которых обучаются около 6,5 тысяч детей — пообещали в администрации края «Вестям: Приморье».
В рамках проекта «Культурная среда» в этом году новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получат 12 детских школ искусств и один колледж искусств в Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Владивостоке, Дальнегорске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Уссурийске и Кавалерово, — отметили на совещании экспертной группы в краевой администрации.
«На эти цели в бюджете Приморья мы предусмотрели около 70 миллионов рублей. Данный вопрос у нас стоит на особом контроле. Департамент в еженедельном режиме мониторит заключение контрактов с муниципальными образованиями», – отметила директор департамента культуры Елена Бронникова.
Уже в сентябре в школы и колледжи искусств края поставят 45 пианино. Соответствующий контракт региональная Администрация заключила с Минпромторгом России и компанией «Нева-Саунд». А в Дальнегорске, Кавалерово, Чугуевке, Спасске-Дальнем, Яковлевке, Партизанске и Партизанском районе до конца этого года в рамках проекта «Культурная среда» появятся семь автоклубов.
В списке более долгосрочных планов – создание двух библиотек нового поколения, в которых предусмотрены скоростной интернет, доступ к современным научным и художественным информационным ресурсам, периодической печати, а также можно организовать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастов. В настоящее время муниципалитеты края участвуют в конкурсе на получение грантовых средств для строительства данных объектов.
Также в 2024 году завершится строительство центра культурного развития, который включит в себя концертный зал, музейно-выставочное пространство, библиотеку, помещения для занятий творчеством и кинозалы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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